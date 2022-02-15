В День онкобольного ребенка в Белгородской области запустили фотопроект «Жить»

фото: предоставлено благотворительной организацией «Святое Белогорье против детского рака».

15 февраля, в Международный день онкобольного ребенка, в Белгородской области запустили фотопроект «Жить». Организатор - благотворительная организация «Святое Белогорье против детского рака». В снимках представлены истории разных людей. Одни уже преодолели болезнь, другие ведут борьбу с ней, с каждым приближаясь к победе.

- Я не понаслышке знаю, что чувствует человек, который впервые столкнулся с диагнозом. В обществе существует установка, что если человек заболел, он как бы уже перестал существовать. Как будто болезнь - это заведомо смерть, - говорит руководитель благотворительной организации. - Что делать, когда у человека диагностируют рак? Правильный ответ может быть только один - жить!

Пока фотопроект представлен только в онлайн-формате на сайте «жить.рус». Партнерами выступили сотрудники и волонтеры Борисовского Центра молодежи. В виртуальной экспозиции можно увидеть работы фотографов Дениса Голуба, Анастасии Старченко и Екатерины Кучерявенко. В ближайшее время организаторы также надеются представить выставку работ на одной из городских площадок.