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Здоровье15 февраля 2022 15:06

В Белгородской области почти в два раза сократилась заболеваемость детей ОРВИ и ковидом

В целом в регионе сейчас не наблюдается массового роста заболеваемости, как было три недели назад
Анастасия Лемешко
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В Белгородской области стабилизировалась ситуация с заболеваемостью ОРВИ и ковидом среди взрослых. По данным Минздрава области, количество пациентов обратившихся за медицинской помощью 7 и 14 февраля примерно одинаковое. При этом не может не радовать то, что почти в два раза сократилась заболеваемость детей.

- Массового роста заболеваемости, как было 3 недели назад, мы не видим. Но нет и снижения по взрослым. Это данные на 14 февраля. Более определенно можно будет говорить о ситуации по результатам текущей недели, – рассказал министр здравоохранения области Андрей Иконников.

Он также отметил, что порядка семисот белгородцев уже открыли больничный дистанционно. Это позволило оперативно назначить лечение и сократить нагрузку на медучреждения.