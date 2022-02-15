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Общество15 февраля 2022 12:35

В Белгородской области 16 февраля ночью ожидается до десяти мороза, а днем до трех тепла

Среда пройдет без существенных осадков
Анастасия Лемешко
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В среду, 16 февраля, в Белгородской области ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, день пройдет без существенных осадков. На дорогах местами возможна гололедица.

Ветер будет дуть южный. Ночью – со скоростью пять-десять метров в секунду. Днем ветер немного усилится – до семи-двенадцати метров в секунду. Температура воздуха в регионе ночью составит от пяти до десяти градусов мороза. Днем от двух мороза до трех тепла.

В Белгороде ночью будет минус пять – минус семь градусов. Днем - от нуля до плюс двух градусов.