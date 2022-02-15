Стало известно имя нового министра образования Белгородской области

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Министром образования Белгородской области стал Андрей Милёхин. Прежде он руководил департаментом подготовки и профессионального развития педагогических кадров Министерства просвещения Российской Федерации. Как сообщается на сайте правительства региона, решение о назначении принималось совместно с Министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым.

- Я уверен, что опыт и профессиональные качества Андрея Викторовича помогут нам достичь всех поставленных целей в сфере образования. Вместе мы сможем улучшить качество образования, усилить организацию образовательного процесса, наладить контроль за капремонтом и строительством школ, а главное - сделать образование в Белгородской области лучшим в России, - отметил глава региона Вячеслав Гладков.

Планируется, что в будущем Андрей Милёхин станет заместителем губернатора. На ближайшем заседании областной Думы его кандидатура будет представлена для согласования депутатами.