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Общество15 февраля 2022 8:49

В Белгороде на пешеходном переходе сбили шестилетнюю девочку

Ребенок получил травмы
Анастасия Лемешко
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фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник, 15 февраля, в районе дома номер тридцать на улице Чапаева в городе Белгороде. По предварительным данным, восьмидесятилетний мужчина за рулем «Ниссана Мурано» сбил шестилетнюю девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что ребенок получил травмы. Девочке потребовалась медицинская помощь. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.