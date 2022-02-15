В Белгороде на пешеходном переходе сбили шестилетнюю девочку

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник, 15 февраля, в районе дома номер тридцать на улице Чапаева в городе Белгороде. По предварительным данным, восьмидесятилетний мужчина за рулем «Ниссана Мурано» сбил шестилетнюю девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что ребенок получил травмы. Девочке потребовалась медицинская помощь. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.