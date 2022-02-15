Вернувшийся в администрацию Белгорода Василий Голиков снова стал первым заместителем мэра

фото: телеграм-канал "Мэрия Белгорода".

Напомним, в конце прошлого года после отставки по собственному желанию в администрацию Белгорода вернулся Василий Голиков – сын одного из бывших градоначальников Георгия Голикова. Он стал заместителем мэра по строительству. Недавно стало известно о новых кадровых изменениях. Василий Голиков снова назначен первым заместителем мэра. В аналогичной должности он работал с апреля 2019 года по апрель 2021 года. Кто вместо него будет курировать отрасль строительства, пока неизвестно.

фото: телеграм-канал "Мэрия Белгорода".

- Кроме этого, на должность заместителя главы администрации — руководителя департамента городского хозяйства назначен Алексей Романчукевич. Ранее, с ноября 2019 года, Алексей Ярославович возглавлял МБУ «Управление благоустройства города Липецка». Награжден благодарностями глав администраций региона и города, председателя городского Совета депутатов, а также почетной грамотой начальника управления дорог и транспорта Липецкой области, - сообщается на сайте администрации Белгорода.