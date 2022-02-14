В Белгороде задержан уехавший с места ДТП нетрезвый водитель

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В воскресенье, 13 февраля, экипаж ДПС заметил на улице Волчанская разбитый автомобиль «Форд Фокус». По данным пресс-службы УМВД региона, незадолго до этого водитель наехал на стоящий автомобиль и покинул место происшествия. Несмотря на то, что по внешнему виду 37-летний мужчина, управлявший иномаркой, явно был пьян, он попытался убедить сотрудников полиции в обратном.

- Выпивали сегодня? – поинтересовался инспектор.

- Нет, - заверил мужчина.

- Чувствуете себя как, трезво?

- Хорошо.

От алкотестера водитель наотрез отказался. Выговорив с трудом «освидетельствование», он заявил, что желает пройти его в больнице. Впрочем, результат был ожидаемым. Состояние опьянения, которое и без того было на лицо, подтвердилось. Выяснилось также, что мужчина уже не раз привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. В отношении него составили административные протоколы за вождение, будучи лишенным прав, и оставление места ДТП. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторную пьяную езду. На этот раз мужчина может лишиться свободы.