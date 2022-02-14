Белгородские кикбоксеры завоевали 12 медалей на «Кубке Сталинграда»

Алексей Потеряхин и его спортсмены. Фото из архива Алексея ПОТЕРЯХИНА.

Белгородские спортсмены 12 раз поднимались на пьедестал почета на прошедшем в Волгограде «Кубке Сталинграда» по кикбоксингу.

В возрасте до десяти лет победителями стали Арсений Железников, Никита Щукин и Богдан Сорокин.

- Все спортсмены показали отличную технико-тактическую подготовку и выиграли все свои поединки с большим отрывом по баллам, - рассказал «КП» тренер-преподаватель МБУДО ДЮСШ № 4 Белгорода Алексей Потеряхин.

Серебро завоевали Михаил Туболец и Иван Калошин. Бронзовыми призерами стали Семен Кащаев, Иван Терпак, Матвей Кобзев и Таисия Шкарпеткина. Для детей этот турнир был нужен для набора соревновательного опыта.

Тем временем, Александр Григорьев и Давид Едаменко заняли первые места в возрасте 11 - 12 лет.

- Оба спортсмена уверенно вели себя на татами и показали весь свой боевой арсенал, - уточнил их наставник. - Для ребят это была проверка перед предстоящим первенством ЦФО, которое пройдет со 2-го по 5 марта в Белгороде.

Мария Рыжова в возрастной категории 13-14 лет в ринговой дисциплине кикбоксинга - фулл-контакт - в финальном поединке отправила в нокдаун свою соперницу, что привело к досрочной победе в виде явного преимущества в первом раунде и золоту турнира. Для Марии это был заключительный старт перед первенством ЦФО в Курске (21 – 24 февраля).