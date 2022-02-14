На Белгородчине на 10 процентов снизилась детская заболеваемость ОРВИ и COVID-19

Класс или группу переводят на дистанционное обучение, если в нем 20 процентов учеников имеют медицинское подтверждение заболевания. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По состоянию на 14 февраля, по COVID-19 в дошкольных образовательных организациях региона закрыта одна группа. В школах и учреждениях профобразования все дети обучаются очно. Полностью закрытых учебных заведений из-за коронавируса на сегодняшний день нет. Снижение заболеваемости COVID-19 продолжается. Сегодня в Белгородской области коронавирусная инфекция диагностирована у 450 школьников и 93 учащихся учреждений СПО.

ОРВИ и гриппом в белгородских школах болеют 12650 детей и 843 сотрудника учреждений образования. Закрыто девять школ и 112 классов. В дошкольных образовательных учреждениях болеют 229 детей и 48 сотрудников. Закрыто три ДОУ и 33 группы. Учреждения профобразования работают в штатном режиме, все студенты обучаются очно. ОРВИ или гриппом болеют 1831 обучающийся и 115 сотрудников.

Напомним, что класс или группу переводят на дистанционное обучение, если в нем 20 процентов учеников имеют медицинское подтверждение заболевания. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.