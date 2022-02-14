15 февраля в Белгородской области похолодает до 15-ти градусов мороза

Температура воздуха днем от минус двух до плюс трех градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 15 февраля на территории региона ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, ночью от трех до восьми метров в секунду, днем – от шести до 11-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от пяти до десяти градусов мороза, местами – до минус 15-ти, днем – от минус двух до плюс трех градусов.

В Белгороде ночью от семи до девяти градусов ниже ноля, днем – от ноля до плюс двух градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей региона на соблюдение правил пожарной безопасности: не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть, не оставляйте включенные электробытовые и газовые приборы без присмотра. Будьте аккуратны при использовании печного отопления.

Автомобилистам спасатели рекомендуют строго соблюдать правила дорожного движения. В связи с гололедом необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе и состоянию шин. При движении сохраняйте более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.