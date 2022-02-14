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Общество14 февраля 2022 12:01

В Белгородской области оштрафовали курянина за незаконную продажу государственной награды СССР

Мужчину задержали возле железнодорожного вокзала станции Старый Оскол
Алексей СЕРГУНИН
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Приговор суда вступил в законную силу. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Приговор суда вступил в законную силу. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Житель Курской области признан виновным в соответствии со ст. 324 УК РФ (незаконный сбыт государственной награды СССР). Об этом сообщает пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры.

В октябре прошлого года мужчина решил продать не принадлежащий ему орден «Материнская слава» 3 степени, являющийся государственной наградой СССР. О продаже ордена он разместил объявление в интернете. После оперативно-розыскных мероприятий при продаже за две тысячи рублей государственной награды злоумышленника задержали сотрудники транспортной полиции на привокзальной площади железнодорожного вокзала станции Старый Оскол.

Суд оштрафовал незадачливого бизнесмена на десять тысяч рублей. Орден будет передан в Управление Президента РФ по государственным наградам. Приговор суда вступил в законную силу.