За сутки пятеро жителей Белгородской области умерли от коронавируса

Днем ранее умерли четверо человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались пять человек. Это жительница жительницы Белгорода 1933 и 1956 годов рождения, жительница Белгородского района 1958 года рождения. Они проходили лечение на базе белгородской городской больницы №2.

Также среди скончавшихся - жительницы Новооскольского городского округа, обе 1947 года рождения. Они проходили лечение в Новооскольской ЦРБ.

Напомним, что днем ранее умерли четверо человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса скончались 1985 человек.

Как сообщалось ранее, 13 февраля в регионе положительный тест на COVID-19 сдали 1360 человек, от коронавируса вылечились 158 жителей региона.