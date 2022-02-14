Более полутора тысяч белгородских семей получили компенсацию за детское питание в 2022-м году

Максимальная сумма компенсации в месяц составляет 700 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возможность возврата денег за детские фруктовые соки, овощные, мясные, фруктовые пюре предусмотрена региональным нормативным правовым актом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Выплату производят из областного бюджета. Список продуктов детского питания, за которые можно вернуть часть средств, четко определен, его следует уточнить в органах соцзащиты по месту жительства.

Максимальная сумма компенсации в месяц за эти продукты составляет 700 рублей. Вместе с документами родители предоставляют также товарный и кассовый чеки, подтверждающие покупку детского питания в магазине.

- За компенсацией обращается один из родителей ребенка в соцзащиту по месту жительства или МФЦ, - пояснила заместитель начальника департамента стратегического развития министерства социальной защиты населения и труда области Наталья Суворова. - Написать заявление достаточно один раз: его регистрируют и выдают расписку о получении документов. В будущем нужно будет каждый месяц приносить только чеки, взяв с собой для подтверждения личности паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

В прошлом году компенсацию получили свыше шести тысяч белгородцев. Из областного бюджета за 12 месяцев им вернули более 30 миллионов рублей.