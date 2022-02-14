На Белгородчине продолжается рост заболевших коронавирусом

Днем ранее госпитализированных было на 110 человек меньше. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки еще 1360 жителей региона заболели ковидом. Это новый региональный рекорд.

Напомним, что днем ранее положительный тест сдал 1351 человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 102031 человек.

Сейчас из 1442-х госпитализированных 38 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на 110 человек меньше.