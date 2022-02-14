Под Белгородом в ДТП погиб 18-летний парень и пострадали еще три человека

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Смертельная авария произошла в воскресенье, 13 февраля, около шести часов вечера в селе Таврово Белгородского района. По предварительным данным, 18-летний водитель на «Киа Серато» не выбрал безопасную скорость и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Калиной» под управлением 26-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области, водитель иномарки от полученных травм умер на месте происшествия. Кроме того, в аварии пострадали три человека. Травмы получили водитель «Лады» и его пассажиры - 21-летняя девушка и 30-летний мужчина. Их доставили в больницу.