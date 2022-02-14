Белгородские каратисты привезли из Липецка пять медалей

Александр Коломийцев (2-е место) и Евгений Федоров (3-е место, слева). Фото клуба "Фудзи".

Накануне в Липецке завершились ежегодные Всероссийские соревнования «Кубок Петра Великого» по каратэ. Участие в турнире приняли более 600 каратистов из 23 регионов, включая ребят из ДЮСШ N4 и спортивного клуба «Фудзи».

В активе наших каратистов пять наград. Победу в категории 14-15 лет (до 52 кг) одержал Егор Бугаев.

Вторые места заняли Алексей Мальков (18+, до 75 кг) и Александр Коломийцев (18+, до 67 кг).

Бронзовыми призерами стали Евгений Федоров (18+, до 67 кг) и Татьяна Миронова (18+, свыше 68 кг).

Как сообщил «КП» вице-президент белгородской федерации каратэ Максим Лычев, в марте белгородцы выступят на двух турнирах - Всероссийских соревнованиях в Твери и на Кубке России в Тюмени.