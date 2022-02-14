В Белгородской области на этой неделе заработают четыре асфальтобетонных завода

Всего в 2022 году в Белгородской области в нормативное состояние приведут более 500 километров автодорог. Фото: Мария ЛЕНЦ

Со дня на день на Белгородчине заработают четыре асфальтобетонных завода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сейчас для изготовления литой асфальтобетонной смеси, необходимой для ямочного ремонта при низких температурах, используют специальные установки – рециклеры. В мобильные емкости загружают застывшие асфальтобетонные брикеты, разогревают до 200 градусов и этой смесью из битума и щебня заливают ямы.

- Если в обычный рециклер загружается до тонны, то в заводские установки – семь, соответственно, объем ямочного ремонта значительно увеличится, – сообщил министр автодорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко.

Как рассказал министр, по ГОСТу предельные размеры отдельных просадок и выбоин не должны превышать 15 см в ширину, 60 см в длину и 5 см в глубину, но в регионе на него не ориентируются.

- Такой показатель есть, но мы его не применяем, так как небольшая яма размером 5 на 5 см через две недели превратится в огромную выбоину. Это повлечет за собой удорожание стоимости выполнения работ, я уже не говорю про безопасность движения, если влететь колесом в яму на большой скорости, то последствия могут быть плачевные, – уверен Евтушенко.

Отметим, что к полноценному ремонту дорог в регионе приступят при наступлении благоприятных погодных условий: в конце марта – начале апреля. Всего в 2022 году в Белгородской области в нормативное состояние приведут более 500 километров автодорог.