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Происшествия13 февраля 2022 10:43

В Белгороде на перекрестке Есенина и Щорса столкнулись два автомобиля

В ДТП пострадали три человека
Анастасия Лемешко
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фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Авария произошла около десяти часов утра в воскресенье, 13 февраля, на перекрестке улиц Щорса и Есенина в Белгороде. Как сообщили в пресс-службе Управления МВД области, по предварительным данным, водитель 2001 года рождения за рулем «ВАЗ 2115» при повороте не пропустил «Фольксваген Поло» под управлением автомобилиста 1991 года рождения.

При столкновении пострадали три человека. Это водитель отечественной легковушки и двое пассажиров иномарки 1966 и 1993 годов рождения. По данным ГУ МЧС России по Белгородской области, к ликвидации последствий происшествия привлекались спасатели.