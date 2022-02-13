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Здоровье13 февраля 2022 9:25

Количество заболевших с начала пандемии белгородцев превысило 100 тысяч человек

Только за последние сутки коронавирусом заразились больше 1300 жителей региона.
Анастасия Лемешко
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По данным на 13 февраля, за прошедшие сутки в Белгородской области заболели коронавирусом 1351 человек. Выздоровели 158. Умерли четверо. Это две жительницы областного центра 1941 и 1950 годов рождения, житель Белгородского района 1973 года рождения и жительница Губкинского городского округа 1960 года рождения.

Госпитализированы в настоящее время 1332 человека с COVID-19. Из них 38 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Амбулаторно проходят лечение 12591.

Всего за время пандемии в регионе заболели коронавирусом 100671 человек. Выздоровели 84768. Умерли 1980.