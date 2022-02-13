На белгородца завели дело за размещение в соцсети интимного фото бывшей девушки

Молодой житель Белгородской области подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни. По предварительным данным, 21-летний парень после расставания со своей сверстницей разместил в соцсети ее фото интимного содержания. После того, как общие знакомые увидели снимок в открытом доступе, девушка обратилась в правоохранительные органы.

В региональном Следкоме сообщили, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Он уже допрошен и признал свою вину. Парню может грозить до двух лет лишения свободы.