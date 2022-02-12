Белгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье12 февраля 2022 11:42

Свыше 99 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Тем временем за минувшие сутки в регионе 611 человек вылечились от COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас из 1271-го госпитализированного 37 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 1271-го госпитализированного 37 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это житель и жительница Белгорода 1931 и 1938 годов рождения, жительница Белгородского района 1969 года рождения, житель Шебекинского городского округа 1956 года рождения. Все они проходили лечение в белгородской городской больнице №2.

Также среди скончавшихся - жительница Старооскольского городского округа 1940 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице, и жительница Белгорода 1948 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 99320 человек, выздоровели – 84610, умерли – 1976.

Сейчас из 1271-го госпитализированного 37 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.