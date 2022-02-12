В Белгороде водитель, больше двадцати раз за год превысивший скорость, врезался в столб

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

ДТП произошло в пятницу, 11 февраля, в половине первого ночи на улице Волчанская в городе Белгороде. По предварительным данным, 27-летний водитель на «Фольксваген Поло» ехал слишком быстро и не справился с управлением. В итоге он налетел на бордюрный камень, а затем врезался в опору линии электропередач. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, управлявший иномаркой мужчина получил травмы.

- За 2021 год он 23 раза привлекался к административной ответственности за нарушение скоростных режимов движения, - добавили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей в такую погоду быть внимательнее за рулем и соблюдать правила. Автолюбителей просят выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и боковой интервал, а также быть осторожнее при проезде перекрестков и пешеходных переходов.