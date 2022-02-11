В Белгороде рабочий сорвался с высоты при проведении работ на крыше строящегося здания

Трагедия произошла в Белгороде на улице Константина Заслонова днем 11 февраля. По предварительным данным, одно предприятие заключило с другим договор на монтаж кровли нежилого помещения. Сотрудник организации, выполнявшей работы, был на крыше без страховочного оборудования и в результате сорвался с высоты. К нему вызвали скорую помощь. К несчастью, при доставлении в больницу 34-летний мужчина скончался. По факту смертельного травмирования на производстве Следственный комитет проводит проверку.

- Осмотрено место происшествия, проводится комплекс неотложных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.