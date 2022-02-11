Белгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 февраля 2022 16:32

В Белгороде рабочий сорвался с высоты при проведении работ на крыше строящегося здания

При доставлении в больницу мужчина умер
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)

Трагедия произошла в Белгороде на улице Константина Заслонова днем 11 февраля. По предварительным данным, одно предприятие заключило с другим договор на монтаж кровли нежилого помещения. Сотрудник организации, выполнявшей работы, был на крыше без страховочного оборудования и в результате сорвался с высоты. К нему вызвали скорую помощь. К несчастью, при доставлении в больницу 34-летний мужчина скончался. По факту смертельного травмирования на производстве Следственный комитет проводит проверку.

- Осмотрено место происшествия, проводится комплекс неотложных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.