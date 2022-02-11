К 2024-му году белгородцы смогут получать онлайн все социально-значимые услуги

Услуги будут предоставляться в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Между правительством Белгородской области и Минэкономразвития РФ заключено соглашение о взаимодействии. Через три года абсолютное большинство госуслуг должно предоставляться дистанционно в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, то есть на постоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Закреплены новые принципы предоставления государственных услуг, среди которых реестровая модель (не нужно обращаться за бумажными документами в профильный орган), автоматизация (мгновенная регистрация запроса, снижение очных визитов в ведомство), индивидуализация и проактивное предоставление (услуга предоставляется автоматически, в беззаявительном порядке). Все это позволит сократить сроки предоставления услуг для жителей и сделать получение услуг более удобным без ухудшения их качества.

В Белгородской области более 75 процентов жителей имеют подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Уже сейчас на портале можно круглосуточно получить услуги онлайн в таких сферах как здравоохранение, образование, социальная защита, строительство, землепользование, ЖКХ и многих других.