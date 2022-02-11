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Общество11 февраля 2022 14:00

12 февраля в Белгородской области ожидают снег и дождь

Местами туман, на дорогах гололедица
Алексей СЕРГУНИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Температура воздуха днем от минус двух до плюс трех градусов.

Температура воздуха днем от минус двух до плюс трех градусов.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 12 февраля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем временами осадки в виде снега и мокрого снега, местами с дождем. Местами туман. На дорогах гололедица.

Ветер западный, ночью от пяти до десяти метров в секунду, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от четырех градусов мороза до одного градуса тепла, днем – от минус двух до плюс трех градусов.

В Белгороде ночью от ноля до двух градусов ниже ноля, днем – от ноля до двух градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям и гостям региона, что требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила при устройстве и эксплуатации электрического оборудования, соблюдение которых позволит вам максимально обезопасить себя от возникновения пожара. Выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети. Будьте аккуратны при использовании печного отопления.

Участникам дорожного движения спасатели рекомендуют перед выездом проверять состояние стеклоочистителей и световых приборов. На дороге строго соблюдайте правила дорожного движения, с осторожностью управляйте транспортным средством в условиях ограниченной видимости, вызванной туманом. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, будьте особо бдительны на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112, единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.