12 февраля в Белгородской области ожидают снег и дождь

Температура воздуха днем от минус двух до плюс трех градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 12 февраля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем временами осадки в виде снега и мокрого снега, местами с дождем. Местами туман. На дорогах гололедица.

Ветер западный, ночью от пяти до десяти метров в секунду, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от четырех градусов мороза до одного градуса тепла, днем – от минус двух до плюс трех градусов.

В Белгороде ночью от ноля до двух градусов ниже ноля, днем – от ноля до двух градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям и гостям региона, что требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила при устройстве и эксплуатации электрического оборудования, соблюдение которых позволит вам максимально обезопасить себя от возникновения пожара. Выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети. Будьте аккуратны при использовании печного отопления.

Участникам дорожного движения спасатели рекомендуют перед выездом проверять состояние стеклоочистителей и световых приборов. На дороге строго соблюдайте правила дорожного движения, с осторожностью управляйте транспортным средством в условиях ограниченной видимости, вызванной туманом. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, будьте особо бдительны на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112, единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.