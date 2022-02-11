Белгородские полицейские задержали тюменца, искавшего в снегу наркотики

Мужчина стал заметно нервничать, когда у него попросили документы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники транспортной полиции Белгородского линейного отдела в ходе операции «Курьер - 2022» задержали 31-летнего жителя Тюменской области, пытавшегося найти наркотическую закладку.

- Мужчина стал заметно нервничать, когда у него попросили документы, – отметили в пресс-службе ведомства. - При этом он не переставал что-то искать в снегу. К поиску присоединились оперативники. Они нашли в указанном подозреваемым месте свертки из изоленты, внутри которых находились прозрачные полиэтиленовые пакеты с белым порошкообразным веществом неизвестного происхождения.

В дежурной части линейного подразделения задержанный сообщил, что в свертках наркотическое вещество «соль», которое он приобрел бесконтактным способом. К железнодорожной станции он прибыл, чтобы забрать закладку.

После лабораторных исследований выяснилось, что найденный порошок – это 5,8 граммов N-метилэфедрона.

Теперь гостю нашего региона в соответствии с ч.3 ст.30 ч. 2 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконное приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере) грозит лишение свободы на срок до десяти лет.