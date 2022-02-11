В 2021-м году в Белгородской области выявили 13 аварийно-опасных участков дорог

В Белгороде состоялось заседание рабочей группы по безопасности дорожного движения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгороде состоялось заседание рабочей группы по безопасности дорожного движения, в ходе которого участники разобрали аварии, произошедшие на региональных дорогах с 22 января по 6 февраля. За две недели зарегистрировано 34 ДТП, в которых семь человек погибли и 50 получили ранения.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий и пострадавших в них граждан уменьшилось на 15% и 15,3% соответственно, количество погибших осталось на уровне 2021 года.

- Чтобы работать на предотвращение аварий, нам необходим понятный механизм для оценки состояния дорожной инфраструктуры, - отметил заместитель губернатора Владимир Базаров. - Поручил региональному минтрансу разработать целевые показатели для муниципальных дорог. Оценивать будем по следующим критериям: доля дорог в нормативном состоянии, доля дорог с тротуарами, доля дорог с освещением в границах населённых пунктов, доля пешеходных переходов, соответствующих национальным стандартам (отдельно по ПП вблизи образовательных учреждений), доля дорог, с утвержденным Проектом организации дорожного движения.

Вице-губернатор дал поручение главам муниципалитетов представить в течение двух недель информацию о наличии элементов дорожной инфраструктуры на их территориях. Исходя из полученных данных будут определены целевые показатели. Это позволит увидеть объективную картину работы местных властей по повышению безопасности на наших дорогах.

Также на заседании утвердили перечень аварийно-опасных участков. По итогам 2021 года на территории области выявлено 13 таких мест: шесть в Белгороде и семь - в Старом Осколе.

- Согласен с руководством ГИБДД, которое считает, что необходимо провести комплексное обследование данных участков, с последующей разработкой первоочередных и перспективных мер по их ликвидации, - подчеркнул Базаров.