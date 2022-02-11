«Ростелеком» доверит общение с корпоративными клиентами умному роботу от VS Robotics

Теперь робот-оператор возьмет на себя общение с юридическими лицами — заказчиками «Ростелекома».

Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и отечественный разработчик в области искусственного интеллекта VS Robotics масштабировали проект по цифровизации клиентского сервиса. Теперь робот-оператор возьмет на себя общение с юридическими лицами — заказчиками «Ростелекома».

Компании договорились о кратном расширении сотрудничества: помимо роботизированных коммуникаций с физическими лицами, принято решение о разработке и внедрении новых скриптов для работы с юридическими лицами крупного, среднего и малого бизнеса. Робот от VS Robotics будет также информировать корпоративных заказчиков «Ростелекома» о возникшей задолженности и уточнять сроки оплаты.

- Робот-оператор распознает речь человека, ведет реалистичный диалог любой сложности, обладает высокой скоростью обработки информации, фиксирует, а также контролирует качество и эффективность переговоров, выполняет входящие и исходящие вызовы. Правильное и своевременное применение этого инструмента способно значительно сократить расходы и переориентировать внимание операторов контакт-центров на индивидуальную работу, — сказал директор центра кредитного контроля ПАО «Ростелеком» Илья Курцев.

- Имеющийся опыт работы с “Ростелекомом” позволил нам масштабировать проект в кратчайшие сроки. Это решение легко можно развернуть в тех компаниях, откуда ежедневно совершается большое количество исходящих звонков, в любом контакт-центре, там, где важно качество переговоров и есть потребность в их автоматизации: от телемаркетинга до сферы взыскания, — отметил генеральный директор АБК Дмитрий Теплицкий.