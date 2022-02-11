В Белгороде энергетики обеспечили дополнительной мощностью новый амбулаторный ковид-центр

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» обеспечил дополнительной мощностью в объеме 150 кВт вторую ГП Белгорода, которая с 7 февраля переоборудована под амбулаторный ковид-центр.

По информации регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, второй амбулаторный ковидный центр развернут из-за активного распространения штамма «омикрон». Помимо получения консультации специалиста, здесь можно сдать анализы, а также при необходимости провести сканирование легких.

Поликлиника №2 обеспечена основным и резервным источниками электроснабжения от подстанции 110/6/6 кВ «Донец». Для подключения допмощности энергетики проложили кабельную линию 6 кВ протяженностью 120 м от комплектной трансформаторной подстанции № 35. Главными объектами потребления являются аппарат для спиральной компьютерной томографии, системы освещения и вентиляции.

Также дополнительной мощностью в объеме 350 кВт будет обеспечена Белгородская ЦРБ в поселке Разумное Белгородского района, укомплектованная еще одним модулем СКТ. Энергетики в кратчайшие сроки построят две линии электропередачи 6 и 0,4 кВ общей протяженностью порядка одного километра, а также установят комплектную трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ. Медучреждение будет подключено к основному и резервному источникам электроснабжения.

- Сегодня медучреждения находятся на передовой борьбы с эпидемией. Обеспечивая их надежное и бесперебойное электроснабжение, мы вносим вклад в оказание качественной медицинской помощи, функционирование систем жизнеобеспечения, от которых сегодня во многом зависит, как быстро удастся победить болезнь, – подчеркнул и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Сергей Решетников.