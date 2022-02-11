«Открытие» - в топ-3 страны по темпам роста ипотеки

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка, так и онлайн, с возможностью получения моментального предварительного решения.

Банк занимает второе место по темпам роста ипотеки среди российских банков. В 2021 году он нарастил ипотечный портфель на 33%, что в итоге превысило сумму 326 миллиардов рублей.

За год «Открытие» выдал ипотечных кредитов на 154 миллиарда рублей и занял по этому показателю четвертое место. Треть всех выданных кредитов составила ипотека на покупку вторичной недвижимости. Еще 22% - льготная ипотека с господдержкой.

Нина Крючкова, вице-президент, лидер трайба «Ипотека» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», подчеркивает: чтобы расти и удерживать лидерские позиции, банк обеспечивает клиентам привлекательные условия кредитов и удобство обслуживания:

- Мы активно развивали цифровые сервисы и дистанционные каналы продаж – в том числе, электронные сделки и возможность выездного оформления ипотеки по адресу клиента. Оформление ипотечного кредита становится все более простым, быстрым и удобным. Ипотека «в два клика» - это уже реальность, - отмечает Крючкова. - Поддерживать привлекательные условия банку помогают собственные спецпрограммы с партнерами-застройщиками и государственные программы льготной ипотеки. Нам есть что предложить клиентам, которые хотят жить в квартире своей мечты.

Все подробности ипотеки - на сайте банка.