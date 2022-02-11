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Здоровье11 февраля 2022 9:18

На Белгородчине за сутки 1319 человек заболели ковидом

Пятый день кряду число сдавших положительный тест переваливает за отметку в тысячу
Алексей СЕРГУНИН
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Сейчас из 1137-ми госпитализированных 47 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 1137-ми госпитализированных 47 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки еще 1319 жителей региона заболели ковидом. Это новый региональный рекорд.

Напомним, что днем ранее положительный тест сдал 1261 человек, а 8 февраля - 1198 человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 97979 человек.

Сейчас из 1137-ми госпитализированных 47 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на 30 человек меньше.