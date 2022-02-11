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Общество11 февраля 2022 7:44

Под Белгородом в 2022-м году начнут работу два детских сада

Дошкольные учреждения возводятся в микрорайоне Журавлики в Губкине и в селе Сергиевка
Алексей СЕРГУНИН
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Полностью детский сад в Губкине планируется открыть к 1 сентября.

Полностью детский сад в Губкине планируется открыть к 1 сентября.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

К строительству детского сада «Семицветик» в микрорайоне Журавлики в Губкине на 145 мест приступили год назад. Здание площадью более 2,5 тысяч квадратных метров возводится на улице Петра Великого. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Строители уже завершили устройство кровли, сейчас утепляются фасады, завершается монтаж электропроводки, ведутся работы с проводкой слаботочных систем. В некоторых помещениях начата чистовая отделка.

Основные работы по зданию завершатся в мае этого года. А полностью детский сад, с учетом благоустройства прилегающей территории и поставки мебели, планируется открыть к 1 сентября. В детском саду разместятся игровые, спальные, музыкальный зал и зал для занятия спортом, административные и технические помещения, а также медицинский и кухонный блоки. Территорию учреждения и группы украсят волшебные сюжеты.

В селе Сергиевка по ул. Садовая строительство детсада только началось. Подрядная организация установила ограждение на строительной площадке и приступила к земляным работам.