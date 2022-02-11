В Белгородской области уменьшается число детей, болеющих ОРВИ и ковидом

Класс или группу переводят на дистанционное обучение, если в нем 20 процентов учеников имеют медицинское подтверждение заболевания. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По состоянию на 10 февраля 2022 года, в регионе по COVID-19 на дистанционное обучение переведено 15 классов и три группы в двух учреждениях профобразования. В детских садах на карантин закрыто четыре группы. Полностью закрытых из-за коронавируса образовательных организаций на сегодняшний день нет. Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжается. COVID-19 диагностирован у 609 школьников, трех воспитанников детских садов и 107 учащихся учреждений СПО.

ОРВИ и гриппом в белгородских школах болеют 14388 детей и 935 сотрудников учреждений образования. Закрыто 15 школ, на дистанционном обучении – 228 классов. В дошкольных образовательных учреждениях болеют 366 детей и 49 сотрудников. Закрыто 10 ДОУ и 41 группа. Учреждения профобразования работают в штатном режиме, все студенты обучаются очно. ОРВИ или гриппом болеют 1867 обучающихся и 122 сотрудника.

Напомним, что класс или группу переводят на дистанционное обучение, если в нем 20 процентов учеников имеют медицинское подтверждение заболевания. Об этом накануне сообщила заместитель начальника департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области Екатерина Клименченко.