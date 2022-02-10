В Белгородской области росгвардейцы проверяют частные охранные организации

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Белгородской области проверяют частные охранные организации, защищенность объектов здравоохранения и образования. Внимание уделяют наличию у работников ЧОО служебных удостоверений, документации на посту охраны и соблюдению пропускного режима. Кроме того, офицеры Росгвардии проводят дополнительные инструктажи по алгоритму действий в случае чрезвычайного происшествия и учебные тренировки.

- Особое внимание в ходе контрольных мероприятий уделяется профессиональной пригодности должностных лиц к действиям в условиях, связанных с применением служебного оружия и специальных средств, — рассказал старший инспектор ЦЛРР Управления Росгвардии по Белгородской области майор полиции Александр Бабанин.

По данным пресс-службы ведомства, с начала этого года росгвардейцы провели более пятидесяти проверочных мероприятий. Выявлено 13 нарушений законодательства в сфере частной охранной деятельности, в том числе четыре на объектах образования.