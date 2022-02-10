В Белгородской области сотрудники ФСБ пресекли попытку сбыта особо крупной партии наркотиков

Автомобилистку с особо крупной партией наркотиков сотрудники Управления ФСБ России по Белгородской области задержали осенью прошлого года. По данным пресс-службы ведомства, девушка 1996 года рождения забрала партию запрещенного вещества в тайнике, координаты которого ей в мессенджере переслал сообщник. Доставить запрещенный груз она должна была в Подольск. Однако, когда автомобилистка уже направлялась в Московскую область, правоохранители преградили ей путь. В багажнике машины обнаружили 2 килограмма порошкообразного вещества.

За покушение на сбыт особо крупной партии наркотиков девушку приговорили к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии строгого режима.