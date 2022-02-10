Белгородца подозревают в краже ювелирных украшений у бывшей тещи

С заявлением о краже ювелирных украшений в белгородский районный отдел полиции обратилась 49-летняя женщина. Она обнаружила, что из дома пропали золотые серьги и кольцо стоимостью около 80 тысяч рубелей.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Белгорода - бывший зять женщины.

По предварительным данным, он приходил в гости к ребенку. Оставшись с малышом один, мужчина похитил из тумбочки украшения, а позже сдал их в ломбард.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, часть похищенного удалось изъять. За кражу подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.