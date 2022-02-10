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Общество10 февраля 2022 11:23

В пятницу в Белгородской области ожидается мокрый снег, дождь и туман

Днем будет до пяти градусов тепла
Анастасия Лемешко
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В пятницу, 11 февраля, в Белгородской области будет облачная погода, с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки. Синоптики обещают жителям региона мокрый снег и дождь. Возможен также туман.

Ветер завтра будет дуть западный. Ночью - со скоростью пять-десять метров в секунду. Днем – семь-двенадцать метров в секунду.

Уже чувствуется приближение весны. Температура воздуха ночью составит от трех градусов мороза до двух градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметок ноль - плюс пять градусов.