В пятницу в Белгородской области ожидается мокрый снег, дождь и туман

В пятницу, 11 февраля, в Белгородской области будет облачная погода, с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки. Синоптики обещают жителям региона мокрый снег и дождь. Возможен также туман.

Ветер завтра будет дуть западный. Ночью - со скоростью пять-десять метров в секунду. Днем – семь-двенадцать метров в секунду.

Уже чувствуется приближение весны. Температура воздуха ночью составит от трех градусов мороза до двух градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметок ноль - плюс пять градусов.