Больше 1200 случаев заболевания ковидом выявили в Белгородской области за сутки

По данным на 10 февраля, за прошедшие сутки в Белгородской области заразились коронавирусом еще 1261 человек. Выздоровели 435. Умерли пятеро. Это жительница Ракитянского района 1947 года рождения, житель Белгорода 1950 года рождения, жительница Губкинского городского округа 1942 года рождения, житель Валуйского городского округа 1978 года рождения и жительница Яковлевского городского округа 1984 года рождения.

Госпитализированы в настоящее время 1107 пациентов, заразившихся COVID-19. Из них 46 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении находятся 10083 жителя региона.

Всего за время пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 96660 человек. Выздоровели 83504. Умерли 1966.

К настоящему времени прошли вакцинацию двукратно 976539 белгородцев, получили первый компонент 1052636.

Во время состоявшегося 9 февраля брифинга заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Белгородской области Лариса Пузанова рассказала, что среднесуточный показатель прироста COVID-19 в регионе ниже российского. По результатам выборочных исследований по определению геноварианта вируса на долю штамма «омикрон» приходится 83%.