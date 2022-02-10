Мошенники под предлогом компенсации за БАДы похитили у белгородки больше 2,5 миллионов рублей

Телефонные аферисты снова запустили в работу старую схему. На этот раз жертвой обмана стала 58-летняя жительница одного из сел Красногвардейского района. Позвонивший ей в октябре прошлого года мошенник представился сотрудников правоохранительных органов. Он сообщил женщине, будто бы ей полагается компенсация морального вреда и материального ущерба за приобретенные еще в 2015 году некачественные БАДы. Злоумышленник обещал солидную выплату – порядка 12 миллионов рублей. Вот только для получения денег якобы требовалось внести некоторую сумму для открытия счета, оплаты страховки и госпошлины.

- Надеясь на крупную компенсацию, женщина вплоть до конца января текущего года перечисляла взятые в кредит деньги на счета преступников. В общей сложности она лишилась 2 694 320 рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД региона.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция работает над разоблачением злоумышленников. Всего за прошедшие сутки жертвами телефонных и интернет-аферистов стали шесть жителей Белгородской области. Общая сумма похищенных у них денег – больше пяти миллионов рублей. При этом около четырех миллионов белгородцы взяли в кредит.

Полицейские просят местных жителей не выполнять никакие денежные операции по указанию незнакомцев, кем бы они не представились. Даже если у вас определился телефон официального ведомства – это не повод доверять. Мошенники научились имитировать звонки с помощью программы подмены номеров. Если вам позвонили якобы из банка или правоохранительных органов, прервите разговор и обратитесь туда для проверки информации самостоятельно.