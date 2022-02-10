На улице Студенческая в Белгороде столкнулись три автомобиля

ДТП с участием трех автомобилей произошло на улице Студенческая в Белгороде в среду, 9 февраля, около десяти часов утра. По предварительным данным, 28-летний парень на «БМВ Х6» не выбрал безопасную дистанции до ехавших впереди «Фольксвагена Поло» под управлением 42-летнего мужчины и автомобиля «Хендай» под управлением 34-летнего водителя. После столкновения «Фольксваген» выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

- Управлявший им водитель впоследствии обратился за медицинской помощью, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.