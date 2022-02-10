Как в Белгородской области борются с ямами и выбоинами на дорогах

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Ямочный ремонт дорог в Белгородской области начался после новогодних праздников. Как сообщает правительство региона, он проводится во всех муниципалитетах. Устранили уже 936 квадратных метров ям и выбоин. Дорожники стараются максимально использовать погожие дни для проведения работ.

- В настоящее время на дорогах регионального значения выявлено 2121 квадратный метр ям и выбоин. Однако из-за перепадов температуры появляются новые дефекты дорожного полотна, поэтому план выполнения постоянно растет, - сообщается на сайте правительства области.

Ямы на дорогах заделывают с помощью литого асфальтобетона. Применяемая технология позволяет ремонтировать дороги практически круглый год. Движение по участку можно возобновлять уже через час. Отмечается также, что ямочный ремонт – это лишь временная мера, которая призвана обеспечить безопасность движения и продлить срок службы дорожного полотна до даты планового ремонта.

- Реализация программы дорожных работ начнется с наступлением благоприятных погодных условий. Всего в этом году на территории области планируется привести в нормативное состояние более 500 км дорог, - сообщили в правительстве области.