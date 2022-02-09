Белгородские подростки хотели заработать на продаже наркотиков

Юношам удастся избежать максимального наказания в 20 лет лишения свободы из-за своего возраста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двух 16-летним жителям Губкина в соответствии с ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) грозит лишение на длительные сроки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

По версии следствия, в декабре 2021 года один из них, а в январе этого года – второй, через мессенджер договорились с неустановленными следствием лицами о сбыте на территории Губкинского городского округа наркотических средств с целью личного обогащения.

Для этого в Белгороде 19 января приобрели наркотическое средство в крупном размере. 21 января в районе улицы Иноходцева в Губкине оба сделали «закладки», но продать товар не смогли, так были задержаны сотрудниками полиции.

Отметим, что юношам удастся избежать максимального наказания в 20 лет лишения свободы из-за своего возраста. Впрочем, и в их ситуации речь идет о внушительных сроках продолжительностью до десяти лет.