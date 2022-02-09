Белгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 февраля 2022 15:00

Белгородские подростки хотели заработать на продаже наркотиков

Теперь им грозят длительные сроки в местах лишения свободы
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Юношам удастся избежать максимального наказания в 20 лет лишения свободы из-за своего возраста.

Юношам удастся избежать максимального наказания в 20 лет лишения свободы из-за своего возраста.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двух 16-летним жителям Губкина в соответствии с ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) грозит лишение на длительные сроки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

По версии следствия, в декабре 2021 года один из них, а в январе этого года – второй, через мессенджер договорились с неустановленными следствием лицами о сбыте на территории Губкинского городского округа наркотических средств с целью личного обогащения.

Для этого в Белгороде 19 января приобрели наркотическое средство в крупном размере. 21 января в районе улицы Иноходцева в Губкине оба сделали «закладки», но продать товар не смогли, так были задержаны сотрудниками полиции.

Отметим, что юношам удастся избежать максимального наказания в 20 лет лишения свободы из-за своего возраста. Впрочем, и в их ситуации речь идет о внушительных сроках продолжительностью до десяти лет.