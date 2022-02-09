Вместо оплаты доставки яиц белгородка взяла онлайн-кредит

Несмотря на предупреждение о запрете перехода по ссылкам, женщина кликнула по ней и ввела все данные банковской карты. Фото: Алексей СЕРГУНИН

47-летняя жительница Старого Оскола сообщила полицейским, что неизвестные оформили на ее имя онлайн-кредит и похитили часть денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По словам женщины, они с мужем занимаются разведением домашней птицы. Заказав в Богучаре около сотни куриных яиц для выведения цыплят, она решила через сервис поиска попутчиков найти водителя, который бы доставил покупку в Старый Оскол. Подобрав подходящего кандидата, женщина созвонилась с ним. Злоумышленник, выдававший себя за водителя, направил оскольчанке в мессенджере ссылку для внесения предоплаты.

Несмотря на имеющееся на сервисе предупреждение о запрете перехода по ссылкам, женщина кликнула по ней и ввела все данные банковской карты, после чего получила уведомление, что на ее имя оформлен онлайн-кредит на сумму 150 тысяч рублей. Следующее смс говорило о списании с кредитного счета десяти тысяч рублей. Женщина поняла, что у нее хотят похитить деньги, и заблокировала карту.

Сотрудники полиции призывают жителей региона не переходить по подозрительным ссылкам, в том числе пересылаемым в мессенджерах, и по возможности отказываться от предоплаты.

Всего за сутки в Белгородской области зарегистрировано 13 дистанционных краж и мошенничеств. Общая сумма похищенных у граждан денежных средств составила 2 383 145 рублей, из них кредитных 2 297 967 рублей.