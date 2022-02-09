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Недвижимость9 февраля 2022 13:01

В Белгородскую область поступила первая партия новых мусоровозов

Пять машин начнут обслуживать три муниципалитета региона, в которых случился мусорный коллапс из-за ухода ТК «Экотранс»
Алексей СЕРГУНИН
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График вывоза мусора останется прежним.

График вывоза мусора останется прежним.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородскую область поступила первая партия новых мусоровозов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

После регистрации автомобилей мусоровозы выйдут в рейс. Они начнут вывоз твердых коммунальных отходов из Белгородского и Корочанского районов, а также Яковлевского городского округа. График вывоза мусора останется прежним.

Остальные девять машин должны прийти до конца недели – до 13 февраля.