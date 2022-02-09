График вывоза мусора останется прежним. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородскую область поступила первая партия новых мусоровозов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

После регистрации автомобилей мусоровозы выйдут в рейс. Они начнут вывоз твердых коммунальных отходов из Белгородского и Корочанского районов, а также Яковлевского городского округа. График вывоза мусора останется прежним.

Остальные девять машин должны прийти до конца недели – до 13 февраля.