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Здоровье9 февраля 2022 9:00

Более 83 тысяч жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

За минувшие сутки битву у ковида выиграл 491 человек
Алексей СЕРГУНИН
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28098 белгородцев изолированы из-за контакта с заболевшими.

28098 белгородцев изолированы из-за контакта с заболевшими.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки от коронавируса вылечился 491 житель региона. Это на 23 больше, чем днем ранее, и на 400 больше, чем 6 февраля.

Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса вылечились 83069 человек.

Тем временем 15077 белгородцев находятся на самоизоляции, 28098 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 267305 - сняты с самоизоляции.

Как сообщалось ранее, 8 февраля в регионе положительный тест на COVID-19 сдали рекордные 1198 человек.