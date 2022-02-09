Более 83 тысяч жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

28098 белгородцев изолированы из-за контакта с заболевшими. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки от коронавируса вылечился 491 житель региона. Это на 23 больше, чем днем ранее, и на 400 больше, чем 6 февраля.

Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса вылечились 83069 человек.

Тем временем 15077 белгородцев находятся на самоизоляции, 28098 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 267305 - сняты с самоизоляции.

Как сообщалось ранее, 8 февраля в регионе положительный тест на COVID-19 сдали рекордные 1198 человек.