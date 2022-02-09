Молодого белгородца обвиняют в избиении 68-летнего отца до смерти

Трагедия произошла в поселке Чернянка Белгородской области. В доме, где все случилось, проживали 29-летний мужчина, его 68-летний отец и подруга. Пенсионер, часто уходил, из-за чего в семье происходили скандалы. По предварительным данным, утром 2 февраля нетрезвый сын после очередной ссоры с пожилым отцом стал избивать его руками и ногами. От травматического шока пенсионер умер на месте происшествия. Вечером мужчина позвонил в скорую и сообщил о его смерти.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, задержанному предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.