В Белгороде произошел еще один случай отравления угарным газом – пострадали женщина и ребенок

Сообщение о происшествии поступило в Следственный комитет во вторник, 8 февраля. В одной из квартир на улице Мичурина в Белгороде отравились угарным газом женщина 1993 года рождения и двухлетний ребенок. Сейчас мама и малыш находятся в больнице. По информации пресс-службы регионального Следкома, по факту происшествия проводится проверка.

Напомним, еще один случай произошел 2 февраля в доме на Гражданском проспекте. Тогда от отравления угарным газом умер мужчину. Хозяйку квартиры и ее 16-летнего сына доставили в медицинское учреждение.