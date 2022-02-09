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Происшествия9 февраля 2022 8:25

В Белгороде произошел еще один случай отравления угарным газом – пострадали женщина и ребенок

Сейчас они находятся в больнице
Анастасия Лемешко
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Сообщение о происшествии поступило в Следственный комитет во вторник, 8 февраля. В одной из квартир на улице Мичурина в Белгороде отравились угарным газом женщина 1993 года рождения и двухлетний ребенок. Сейчас мама и малыш находятся в больнице. По информации пресс-службы регионального Следкома, по факту происшествия проводится проверка.

Напомним, еще один случай произошел 2 февраля в доме на Гражданском проспекте. Тогда от отравления угарным газом умер мужчину. Хозяйку квартиры и ее 16-летнего сына доставили в медицинское учреждение.