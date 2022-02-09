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Здоровье9 февраля 2022 8:13

Третий день кряду в Белгородской области коронавирусом заболевают свыше 1000 человек

Растет и число госпитализированных
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 95399 человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 95399 человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки еще 1198 жителей региона заболели ковидом. Это новый региональный рекорд.

Напомним, что днем ранее положительный тест сдали 1156 человек, а 6 февраля - 1064 человека.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 95399 человек.

Сейчас из 1083-х госпитализированных 45 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на 70 человек меньше.