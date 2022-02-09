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Экономика9 февраля 2022 7:50

«Открытие» присоединился к Цифровой платформе МСП

Банк одним из первых принял участие в совместном проекте Корпорации МСП Минэкономразвития России
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Разработана уникальная цифровая платформа, предоставляющая компаниям доступ ко всем необходимым сервисам по принципу одного окна.

Разработана уникальная цифровая платформа, предоставляющая компаниям доступ ко всем необходимым сервисам по принципу одного окна.

Цифровая платформа МСП запущена на домене МСП.РФ в рамках национального проекта по поддержке предпринимательства. Одним из ключевых принципов ее создания стало вовлечение предпринимателей в ее разработку на всех этапах процесса – от определения перечня сервисов до их тестирования.

Платформа представляет собой экосистему цифровых сервисов поддержки для малого и среднего бизнеса. В момент запуска для предпринимателей доступны 11 сервисов. Среди них – получение кредита до 10 миллионов рублей с возможностью подать заявки одновременно в несколько банков. Ответ приходит в личный кабинет и заемщик может выбрать оптимальный вариант из предложенных. При этом ставка по кредиту останется неизменной на момент физического оформления. Такой сервис для малого и среднего бизнеса запущен на рынке впервые.

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - в числе первых участников проекта. В дальнейшем пул банков-партнеров Цифровой платформы МСП будет расширяться, обеспечивая доступ предпринимателей к финансированию.