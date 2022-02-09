Белгородские кикбоксеры привезли из Твери 14 медалей

Алексей Потеряхин (слева) и Арина Кирик. Фото ЦСП Белгородской области.

В Твери состоялись чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу в разделе К-1.

В активе белгородских спортсменов 14 медалей, включая четыре золотых.

Первые места заняли Арина Кирик (ДЮСШ 4, Белгород, тренер Алексей Потеряхин), Ангелина Тюкова (дворец детского творчества, Белгород, тренер Ильнур Халтурин), Савелий Голдобин и Алина Бабурина (СШОР «Молодость», Старый Оскол, тренер Алексей Исаев).

После возвращения в Белгород Алексей Потеряхин в интервью «КП» рассказал о выступлении своей воспитанницы.

- Арина является действующим финалистом первенства Европы и победителем Кубка Европы, членом сборной России в этой возрастной и весовой категории (48 кг) и перед ней была большая ответственность, так как надо было доказывать, что мы и есть лучшие в центральном федеральном округе. Арина уверенно вышла на финальный бой, используя накопленный опыт, и благодаря технико-тактической подготовке одолела спортсменку из Твери, тем самым подтвердив статус лучшей в ЦФО и прошла отбор на первенство России, которое пройдет в Грозном с 21 по 27 марта.